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60 kadar etnik unsurun bir arada yaşamakta olduğu Fildişi Sahili’nde, ülkenin yaklaşık %60’ı 24 yaş altı gençlerden meydana gelmektedir. Peki, Fildişi Sahili nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Fildişi Sahili para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Fildişi Sahili Nerede?

Fildişi Sahili hangi kıtada yer almaktadır sorusunun cevabı Afrika kıtasıdır. Afrika kıtasının batısında yer alan Fildişi Sahili; batıda Liberya ve Gine, güneyde Gine Körfezi, kuzeyde Mali ve Burkina Faso, doğuda ise Gana ile çevrelenmiş bir konumdadır. Genellikle yayla ve ovalardan meydana gelen bir coğrafya üzerinde bulunan Fildişi Sahili, harita üzerinde ise dörtgen bir şekle sahiptir.

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yüzyıldan itibaren Portekiz etkinliğinin arttığı Fildişi Sahili’nde, sırasıyla İspanyollar, Hollandalılar ve İngilizler sömürgecilik faaliyetlerinde bulunmuşlar; son olarak ise bu bölge Fransızların kontrolü altına girmiştir. Fransa’nın 1893 tarihinde resmi olarak sömürge ilan ettiği Fildişi Sahili’nin bağımsızlığı kazandığı tarih ise 1956’dır. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonra Fransız sömürgelerinde başlayan milliyetçi mücadele Fildişi Sahili’ne de sıçramış ve ülke 1956 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

Fildişi Sahili Başkenti

Bir Batı Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili’nin başkenti Yamoussoukro’dur. Tropikal bir iklimin etkisi altında olan ve ülkenin orta kısmında yer alan bu başkent sahip olduğu balıkçılık ve ormancılık sanayisi nedeniyle ülkenin en önemli ekonomik merkezi konumundadır. Dünyanın en büyük kilisesi olan ve Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’ndan bile yedi kat büyük olan Notre-Dame de la Paix Bazilikası’na da ev sahipliği yapan Yamoussoukro, dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri arasında da yer almaktadır.

Fildişi Sahili Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Fildişi Sahili’nin nüfusu 28 milyon 800 bin kişiden meydana gelmektedir. Yaklaşık 60 etnik unsurun bir arada yaşadığı ve bu gruplar arasında Akan halkının çoğunluğu oluşturduğu Fildişi Sahili’nde Liberya, Gine gibi ülkelerden çalışmaya gelen yabancı ülke vatandaşları da ikamet etmektedir. Halkın yaklaşık %45’inin şehirlerde geri kalan %500’inin ise kırsal alanlarda yaşamakta olduğu Fildişi Sahili’nde hakim olan iki dini inanç ise İslamiyet ve Hristiyanlık’tır.

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Fildişi Sahili Para Birimi

Fildişi Sahili’nde kullanılmakta olan resmi para biriminin adı Batı Afrika frangıdır. Fildişi Sahili’nin yanında Mali, Nijer, Senegal ve Togo gibi birçok ülke tarafından da kullanılmakta olan bu para biriminin uluslararası kodu ise XOF’tur.

Fildişi Sahili Bayağının Anlamı

1959 tarihinde kabul edildikten sonra göndere çekilen Fildişi Sahili bayrağı; turuncu, beyaz ve yeşil renkten oluşturulmuş üç eşit dikey şeritten meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan turuncu renk ülkenin kuzeyindeki savanaları, yeşil renk güneydeki gür ormanları, beyaz renk ise ülkenin birliğini ve bütünlüğü sembolize etmektedir.

Fildişi Sahili Şehirleri

Fildişi Sahili bünyesinde bulunan şehirler arasında öne çıkanlar şu şekildedir:

Yamoussoukro

Bouake

Divo

Abbidjan

Daloa

Fildişi Sahili Türkiye Saat Farkı

Fildişi Sahili ile Türkiye yerel saati arasında 3 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Fildişi Sahili’nden 3 saat daha ileridedir.

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