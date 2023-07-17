Fas nerede, hangi kıtada yer alır? Fas başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

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Arap ülkeleri içinde nüfus açısından dördüncü büyük ülke konumunda olan ve ülke sınırları içinde düzensin bir dağılım gösterdiği Fas nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Fas para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Fas Nerede?

Fas hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru sorulduğunda cevap Afrika kıtası olacaktır. Kuzey Afrika bölgesinde yer alan ve Atlantik Okyanusu’ndan Akdeniz’e uzanan bir kıyı sahiline de sahip olan Fas; doğu ve güneyde Cezayir, kuzeyde İspanya, güneyde ise Moritanya ile çevrelenmiş bir konumdadır.

Günümüzden 5 bin yıl önce Berberilerin bölgeye gelmesiyle tarihi başlayan Fas; 7. yüzyılda, Emeviler aracılığıyla İslamiyet ile tanışmıştır. Önce 15. Yüzyılda Portekiz, sonrasında ise 19. Yüzyılda Fransa ve İspanya’nın sömürgecilik faaliyetlerine sahne olan Fas’ta 1927 tarihinden itibaren bağımsızlık hareketleri başlamıştır. Fas’ın Fransa’ya karşı bağımsızlığını kazandığı tarih ise 1956’dır. Günümüzde ise meşruti monarşiye dayalı bir sistemle yönetilmekte olan Fas; Afrika Birliği, İslam Konferansı Örgütü ve Arap Ligi gibi çeşitli uluslararası organizasyonlara da üye durumundadır.

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Fas Başkenti

Bir Kuzey Afrika ülkesi olan Fas’ın başkenti Rabat’tır. Fas’ın 1956 yılında bağımsızlığını kazanmasının ardından ülkenin hem idari hem de politik başkenti olarak ilan edilen Rabat, aynı zamanda ülkenin en önemli liman kenti konumundadır. Roma ve Fenike döneminden kalan anıtlara da ev sahipliği yapan bu başkent, sahip olduğu dokuma ve besin sanayisi ile ülkenin ekonomisini de sırtlamaktadır. Atlantik Okyanusu’na kıyısı olması sebebiyle ılıman bir iklimin hâkim olduğu bu başkent, her yıl çok sayıda turisti de ağırlamaktadır.

Fas Nüfusu

2023 verilerine göre Fas nüfusu 37 milyon 800 bin kişiden meydana gelmektedir. Çoğunlukla, bölgenin en eski halkı olan Berberiler ve Araplardan oluşan Fas nüfusu, oldukça yüksek olan nüfus artış hızıyla da dikkat çekmektedir. Kentleşmenin oldukça düzensiz olduğu, nüfusun yarısının kırsal alanlardan geri kalan yarısının ise şehirlerde yaşamakta olduğu Fas’ta hakim olan dini inanç ise İslamiyet’tir.

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Fas Para Birimi

Fas’ta kullanılmakta olan resmi para biriminin adı Fas dirhemidir. Fas’ın yanı sıra Batı Sahra’da da kullanılan bu para birimi ilk kez 1956 tarihinde basılarak tedavüle sokulmuştur. Fas dirheminin uluslararası piyasalarda kullanılan kodu ise MAD’dır.

Fas Bayrağının Anlamı

17 Kasım 1915 tarihinde kabul edilerek ülkenin resmi bayrağı olarak kullanılmaya başlanan Fas bayrağı; kırmızı bir zeminin tam ortasında yer alan yeşil ve beş köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın zemininde yer alan kırmızı renk, bağımsızlık yolunda dökülen kanları ve Fas Hanedanlığını; bayrağın ortasında yer alan ve Süleyman Mührü olarak bilinen beş köşeli yıldız ise İslamiyet inancının beş şartını temsil etmektedir.

Fas Şehirleri

İdari açıdan 16 bölgeye ayrılmış olan Fas’ta toplam 62 şehir yer almaktadır ve bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Rabat

Kasablanka

Marakeş

Fes

Şafşavan

Fas Türkiye Saat Farkı

Fas ile Türkiye’de kullanılan yerel saatler arasında 2 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye, Fas’tan 2 saat daha ileridedir.

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