Etiyopya nerede, hangi kıtada yer alır? Etiyopya başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir?

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Sayısı 100’e yaklaşan etnik grubu bünyesinde barındırmak olan Etiyopya kullanılan resmi dilin ismi ise Amharcadır. Peki, Etiyopya nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir. Etiyopya bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Etiyopya Nerede?

Etiyopya hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Afrika’nın doğusunda yer alan ve Afrika Boynuzu olarak isimlendirilen bölgede yer alan Etiyopya; kuzeyde Sudan ve Eritre, güneyde Kenya, batıda ise yine Sudan ile komşudur.

Günümüzden yaklaşık 7 bin sene öncesine dayanan tarihi ile dikkat çeken Etiyopya, Afrika kıtasının en eski bağımsız devleti olmasıyla da bilinmektedir. Tarihsel süreç içinde D’mt Krallığı ve Aksum Krallığı gibi iki önemli güce ev sahipliği yapmış olan Etiyopya, yalnızca 1941 ile 1946 tarihleri arasında İtalya tarafından işgal edilmiştir. Avrupalı devletlerce sömürge haline getirilemeyen iki Afrika devletinden bir tanesi olan Etiyopya Nijerya’dan sonra Afrika’nın en kalabalık ikinci ülkesi olmasıyla da öne çıkmaktadır.

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Etiyopya Başkenti

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dır. Etiyopya’nın başkenti olmasının yanı sıra Afrika Birliği’nin de merkezi konumunda olan Addis Ababa 1886 yılında kurulmuştur. Deniz seviyesinden yaklaşık 2300 metre yüksekte olması sebebiyle, dünyanın en yüksek başkentleri arasında da yerini alan Addis Ababa; doğu, merkez ve batı bölgeleri olmak üzere üç bölgeye ayrılmıştır. Özellikle bünyesinde barındırdığı deri, metal ve tekstil endüstrisi ile ülkenin en önemli ekonomik merkezlerinden bir tanesi olan bu başkent, sahip olduğu uluslararası havalimanı ile hem Avrupa’ya hem de Orta Doğu’ya kolaylıkla bağlanabilmektedir.

Etiyopya Nüfusu

2023 yılı için yapılan projeksiyonlara göre Etiyopya’nın nüfusu 126 milyon 600 bin kişiden meydana gelmektedir. 80 kadar etnik gruba ev sahipliği yapan Etiyopya’da nüfusun yaklaşık %35’ini Amharlar meydana getirmektedir. Halkın %90’ının kırsal alanlarda geri kalan %10’unun ise şehirlerde yaşamakta olduğu Etiyopya’da Amharlar dışında Oromolar, Somalililer, Afarlar gibi çeşitli etnik unsurlar da ikamet etmektedir.

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Dini inanç hususunda ise nüfusun %63’ünün Hristiyanlık inancına mensup olduğu görülmektedir. Etiyopya nüfusu içindeki Müslümanların oranı ise %34’tür.

Etiyopya Para Birimi

Etiyopya’da kullanılan resmi para biriminin adı Etiyopya birridir. 1976 yılında Etiyopya Merkez Bankası tarından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası kodu ise ETB’dir.

Etiyopya Bayrağının Anlamı

İlk kez 1897 yılında kabul edilen, 2009 yılında yapılan değişikliklerle de son halini alan Etiyopya bayrağı; yeşil, sarı ve kırmızı renk ile oluşturulmuş üç eşit yatay şeritten ve bu şeritlerin tam ortasında, mavi bir daire içinde yer alan 5 köşeli yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrağın en üst kısmında yer alan yeşil renk ülkenin verimli topraklarını, sarı renk vatan sevgisini, kırmızı renk ise savaşlar esnasında dökülen kanları sembolize eder. Bayrağın ortasında yer alan sembol ise Etiyopya’nın resmi armasıdır.

Etiyopya Şehirleri

İdari olarak 11 bölgeye ayrılmış olan Etiyopya’nın öne çıkan şehirleri şu şekildedir:

Addis Ababa

Adama

Badme

Gondar

Harar

Etiyopya Türkiye Saat Farkı

Etiyopya ile Türkiye yerel saati arasında herhangi bir zaman farkı bulunmamaktadır.

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