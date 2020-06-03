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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün uzun bir süredir aşk yaşadığı Tuğba Coşkun ile Arnavutköy'de objektiflere takıldı.

İskeleden tekne ile açılan ikiliye arkadaşları eşlik etti. Emirgan-Dolmabahçe hattında yaklaşık 5 saat dolaşan sevgililer, gece yarısı da Bebek'ten Arnavutköy'e yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.