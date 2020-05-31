Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz gün Tuğba Coşkun ile birlikte sabahın erken saatlerinde Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.

Daha sonra ikiliye Şeyda Coşkun da katıldı. Karantina günlerinde uzun mesafe yürüyüş yapan Orman'ın 15 kilo verdiği öğrenildi.