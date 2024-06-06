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        Haberler Dünya Fiji'nin 75 yaşındaki başbakanı, gülle branşında bronz madalya kazandı | Dış Haberler

        Fiji'nin 75 yaşındaki başbakanı, gülle branşında bronz madalya kazandı

        Fiji'nin 75 yaşındaki başbakanı Sitiveni Rabuka, Okyanusya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma dalında bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:20
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        75'lik başbakan 'gülle' ile bronzun sahibi
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        Fiji Başbakanı 75 yaşındaki Sitiveni Rabuka, Okyanusya Atletizm Şampiyonası'nda gülle atma branşında bronz madalya kazandı.

        Halk İttifakı Partisi lideri, Fiji'nin Suva kentinde düzenlenen şampiyonada 7.09 metrelik atışıyla 65 yaş üstü kategorisinde iki Avustralyalının arkasında yer aldı.

        Rabuka Facebook hesabında, "75 yaşında bile genç nesle formda kalma ve sağlıklı kalma alışkanlığı edinmeleri için ilham vermeyi umuyorum" diye yazdı.

        Rabuka, 1974 İngiliz Milletler Topluluğu Oyunlarında Fiji'yi dekatlon, gülle atma, disk ve çekiç dallarında temsil etmiş ve ülkesi için rugby oynamıştı.

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