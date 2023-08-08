Figopara yılın ilk yarısında 7 kat büyüdü

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2023 yılının ilk yarısında bir önceki yıla kıyasla 7 kat büyüyen Figopara, işlem büyüklüğünü KOBİ Finansmanı’nda yaklaşık 7.5 kat, Tedarikçi Finansmanı’nda ise 6 kat artırdı. KOBİ Finansmanı’nda yılın ilk yarısında işlem hacmi geçen yıla kıyasla 4 kat büyürken, Tedarikçi Finansmanı’nda işlem hacmi ise 2 katın üzerinde artış gösterdi. Firmanın yaptığı açıklamaya göre Figopara’nın aracılık ettiği finansman söz konusu dönemde 2 katına çıkarken, platform aracılığıyla en çok finansmana erişen sektörler ise sırasıyla perakende, imalat ve taşımacılık oldu.

Yılın ilk 6 ayına ilişkin verileri değerlendiren Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Şirketler için tahsilat problemi ve finansmana erişim temel sorun olmaya devam ediyor. Alternatif finansman modelleri tam da bu noktada daha önemli hale gelirken, FinTek’ler önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Figopara verileri de bunu gösteriyor. 2023 yılının ilk 6 ayında KOBİ Finansmanı’nda yeni müşteri sayımızda yüzde 76 artış olurken, Tedarikçi Finansmanı’nda yeni alıcı sayımız ise 3 kat arttı.” dedi.

Figopara olarak müşterilerinin kayıt sürecinde yalnızca firma ve kullanıcı bilgilerini alarak bu aşamayı çok daha kolaylaştırdıklarını vurgulayan Koray Bahar, “Tamamen dijital olarak düzenlenen firma kayıt akışı, müşterilerimizin portalımıza hızlıca girişini sağlıyor. Böylece geleneksel şekilde doküman onaylarının beklendiği akışın yerine uçtan uca dijitalize edilmiş bir süreçle, hızlıca erişimler sağlanabiliyor ve işlemler başlatılabiliyor. Portal altyapımızdaki en önemli yenilik ise ıslak imzalar üzerinden ilerleyen sözleşme sürecinin dijital onayla kolaylaştırılmış olması. Güçlü teknik altyapımız sayesinde hem Figopara hem de firmalarımız nezdinde güvenli şekilde iş yapar konuma hızlıca geçebiliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

'YURT DIŞINDA BÜYÜMEMİZ HIZLANACAK'

Figopara’nın yurt dışı faaliyetlerine de değinen Bahar, yılın ilk yarasında Dubai operasyonunda sözleşmeleri tamamladıklarını ve bu ülkede ilk işlemlerin yılın ikinci yarısında gerçekleşmeye başlayacağını söyledi. Koray Bahar, “Dubai operasyonuyla birlikte yurt dışında büyümemiz hızlanacak” dedi. Figopara’nın organik büyümenin yanı sıra inorganik olarak da büyümeye devam edeceğini vurgulayan Bahar, “Yurt içi ve yurt dışı stratejimiz ve büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde Figopara’yı daha da ileriye taşıyacak satın alımlar gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuz doğrultusunda planladığımız ilk satın almanın imzasını tamamladık. Bir diğer satın alma için de imza aşamasındayız. Yıl sonuna kadar gerçekleştirdiğimiz 2 satın almayı KOBİ’lerin Super App’i olma yolculuğumuzda platformumuza eklenen yeni özelliklerle birlikte kamuoyu ile paylaşacağız. değerlendirmesinde bulundu.