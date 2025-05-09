Fifa 24 sistem gereksinimleri nelerdir? Fifa 24 kaç gb boş alan istiyor?

FIFA 24, gelişmiş grafik motoru ve dinamik oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Peki, bu oyunu akıcı bir şekilde oynayabilmek için bilgisayarınızın hangi donanım özelliklerine sahip olması gerekiyor? FIFA 24 kaç GB, sistem gereksinimleri nelerdir, RAM, ekran kartı ve depolama alanı gibi konulara dair tüm detaylar bu haberde.

FIFA 24 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

REKLAM advertisement1

FIFA 24'ü yüklemek için bilgisayarınızda en az 100 GB boş depolama alanı bulunması gerekmektedir. Oyunun temel kurulum boyutu yaklaşık 46 GB civarındadır, ancak güncellemeler ve ek içeriklerle birlikte bu alan artabilir. Bu nedenle, oyunun sorunsuz çalışabilmesi için önerilen boş alan miktarı 100 GB'dır.

REKLAM

FIFA 24 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 24'ü düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynayabilmek için aşağıdaki minimum sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekmektedir:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-6600K veya AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 570

Depolama: 100 GB boş alan

DirectX: 12

Bu sistem gereksinimleri, oyunu düşük ayarlarda ve 1080p çözünürlükte oynamak için yeterlidir. Ancak, daha yüksek grafik ayarları ve çözünürlükler için daha güçlü bir donanım önerilir.

FIFA 24 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Daha yüksek grafik ayarları ve çözünürlüklerde akıcı bir oyun deneyimi için aşağıdaki önerilen sistem gereksinimlerini karşılamanız önerilir: REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 12 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT

Depolama: 100 GB boş alan

DirectX: 12 Bu donanım özellikleri, oyunu yüksek ayarlarda ve daha yüksek çözünürlüklerde akıcı bir şekilde oynamak için önerilmektedir. FIFA 24'ÜN YÜKSEK DONANIM GEREKSİNİMİNİN NEDENLERİ FIFA 24'ün önceki sürümlere göre daha yüksek sistem gereksinimlerine sahip olmasının birkaç temel nedeni bulunmaktadır: Gelişmiş Grafik Motoru: HyperMotion2 teknolojisi ile gelen gelişmiş grafikler, daha gerçekçi oyuncu hareketleri ve detaylı çevre tasarımları sunar.

Dinamik Oyun Mekanikleri: Oyunda kullanılan dinamik top fiziği ve oyuncu etkileşimleri, oyun içi taktikleri etkileyen önemli bir yeniliktir.

Yenilenmiş Animasyonlar: Oyuncuların hareketleri ve animasyonları, gerçek hayattaki futbolcularla büyük benzerlikler gösterir.

Yüksek Çözünürlük Desteği: Oyunun 4K ve üzeri çözünürlüklerde oynanabilmesi, daha güçlü ekran kartları ve işlemciler gerektirir. Bu yenilikler, oyunun daha sürükleyici ve rekabetçi bir deneyim sunmasını sağlarken, aynı zamanda daha güçlü bir donanım ihtiyacını da beraberinde getirir. FIFA 24 İÇİN DONANIM YÜKSELTME ÖNERİLERİ Eğer mevcut sisteminiz FIFA 24'ü çalıştırmakta zorlanıyorsa, aşağıdaki donanım yükseltme önerilerini değerlendirebilirsiniz: RAM Yükseltmesi: 8 GB RAM, oyunun minimum gereksinimidir. Daha akıcı bir deneyim için 12 GB veya daha fazla RAM önerilir.

Ekran Kartı Yükseltmesi: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 5600 XT gibi ekran kartları, yüksek ayarlarda oyun oynamak için uygundur.

Depolama: SSD kullanımı, oyunun yükleme sürelerini azaltır ve genel performansı artırır.

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya AMD Ryzen 7 2700X gibi işlemciler, oyunun yüksek ayarlarda sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu yükseltmeler, FIFA 24'ü daha yüksek ayarlarda ve daha akıcı bir şekilde oynamanıza yardımcı olacaktır. FIFA 24, gelişmiş grafikler, dinamik oyun mekanikleri ve yenilenmiş animasyonlarla oyunculara daha sürükleyici bir deneyim sunuyor. Ancak bu yenilikler, oyunun sistem gereksinimlerini de artırıyor. Oyunu akıcı bir şekilde oynamak için minimum sistem gereksinimlerini karşılamak yeterli olabilir, ancak daha yüksek ayarlar ve çözünürlükler için önerilen donanım özelliklerine sahip olmanız önerilir.