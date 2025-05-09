Fifa 22 sistem gereksinimleri nelerdir? Fifa 2022 kaç gb boş alan istiyor?

FIFA 22 kaç GB boş alan ister? Sistem gereksinimleri neler? Bu oyun için RAM ve ekran kartı ne kadar güçlü olmalı? İşte FIFA 2022 sürümünü sorunsuz oynamak için gereken tüm teknik detaylar ve bilgiler bu yazıda bir arada.

FIFA 2022 KAÇ GB BOŞ ALAN İSTİYOR?

REKLAM advertisement1

FIFA 22 kurulumu için bilgisayarınızda en az 50 GB boş alan bulunması gerekiyor. Ancak güncellemeler, kariyer kayıtları ve mod dosyaları gibi etkenler hesaba katıldığında 60 GB ve üzeri bir boşluk bırakmanız daha güvenli olur. Oyun HDD üzerinde de çalışabilir ama SSD’ye kurulduğunda yükleme süreleri ciddi anlamda azalır. Özellikle Ultimate Team gibi çevrimiçi modlarda hızlı geçiş için SSD fark yaratır.

REKLAM

FIFA 22 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 22, belirli grafik optimizasyonları sayesinde orta düzey sistemlerde de oynanabilir. Ancak aşağıdaki özellikler, oyunu düşük ayarlarda, temel çözünürlüklerde çalıştırmak için yeterlidir:

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7 GHz ya da AMD Athlon X4 880K @ 4 GHz

RAM (Bellek): 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 (2 GB VRAM)

Depolama: 50 GB boş alan

DirectX: 12

Bu sistemle oyun açılır ve oynanabilir. Ancak sahada çok sayıda oyuncu olduğunda veya görsel detaylar arttığında kasma ya da kare düşüşleri yaşanabilir.

FIFA 22 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ FIFA 2022’yi yüksek grafik ayarlarında ve akıcı şekilde oynamak isteyenler için aşağıdaki önerilen sistem gereksinimleri daha uygun olacaktır. Bu donanımlar, 60 FPS üzeri deneyim için idealdir: REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10 veya üzeri – 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3550 @ 3.40GHz ya da AMD FX 8150 @ 3.6GHz

RAM (Bellek): 8 GB ve üzeri

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon R9 270X (2 GB VRAM)

Depolama: 60 GB boş alan – tercihen SSD

DirectX: 12 Bu yapı ile oyundaki animasyon geçişleri daha pürüzsüz olur, yükleme ekranları daha kısa sürer ve çevrimiçi modlarda gecikmeler minimuma iner. GRAFİK AYARLARI VE FPS DENGESİ FIFA 22’de grafik ayarları kullanıcıya büyük esneklik sunar. Gölge detayları, stadyum ışıkları, çim dokuları gibi ayarları sisteminize göre optimize edebilirsiniz. Düşük seviye ekran kartına sahipseniz çözünürlüğü biraz düşürerek FPS’yi artırmak mümkün. Tam ekran yerine pencere modunda oynamak da performansa katkı sağlayabilir. Özellikle laptop kullanıcıları için bu tip ayarlar oldukça önemlidir. SSD Mİ HDD Mİ? FIFA 22, HDD üzerine kurulduğunda da oynanabilir ama yükleme süreleri uzar. Kariyer modu gibi veriye sık erişilen oyunlarda SSD kullanımı büyük avantaj sağlar. Oyunun menülerde geçiş yaparken ya da online maç bulurken daha seri davranabilmesi için en az 500 MB/s okuma hızına sahip bir SSD önerilir.

REKLAM Oyunu oynarken takılma, kapanma ya da grafik hataları yaşanıyorsa ilk kontrol edilmesi gereken şey ekran kartı sürücüsüdür. Eski sürücüler, oyunun yeni grafik motorlarıyla uyumsuzluk çıkarabilir. Bu nedenle hem Windows güncellemeleri hem de ekran kartı üreticisinin yayınladığı sürümler düzenli olarak takip edilmelidir. MULTİPLAYER VE PERFORMANS FARKLILIKLARI FIFA 22’nin çevrimiçi modlarında sistem performansı daha da önemli hale gelir. Delay ya da donmalar genellikle bağlantı kaynaklı gibi görünse de, donanımsal gecikmeler bu etkileri daha da artırır. RAM kapasitesinin yeterli olması, arka planda fazla uygulama çalışmaması ve grafik kartının görevini rahat yerine getirebilmesi multiplayer deneyimini doğrudan etkiler. FIFA 22, grafiksel gelişmeleri ve oynanış mekanikleriyle öne çıkarken sistem gereksinimleri açısından orta seviye bilgisayarlarla da uyumlu çalışabiliyor. Ancak daha yüksek performans ve akıcılık isteyen kullanıcılar için RAM, ekran kartı ve SSD gibi donanım bileşenlerinin iyi durumda olması gerekiyor.