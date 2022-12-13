Aytaç, "Matrah güncellemesi sonrası yüksek talep ile karşı karşıyayız. Aralık'ta pazarın büyüklüğünü araç bulunurluğu etkileyecek. Yıl sonunda toplam pazarın 780 bin adedi bulacağını düşünüyoruz" dedi.

2021'de FCA ile PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis Grubu'nun, ticari araçlarını aynı platforma taşıma stratejisinin bir parçası olan her iki model de, grubun diğer Avrupalı markaları Peugeot, Citroen ve Opel ile ortak platformda üretiliyor.

Türkiye otomotiv pazarının geçmişte 1 milyon adetleri gördüğünü hatırlatan Aytaç, "Otomotiv pazarının gerçek potansiyeli 1 milyon adet seviyesinde. Biz şuan pazarın 4'te 3'ünü yaşıyoruz. Uygun koşullar oluştuğunda potansiyel hemen ortaya çıkıyor, bu potansiyele güvenerek yatırımlarımızı yapıyoruz. Koşullar yerine geldiğinde 1 milyon adetlik pazarı yeniden göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Altan Aytaç, 1 milyon adetlik pazar için gereken koşulları ise, "Enflasyon kontrol altına alınabilirse, kredilere erişim rahatlarsa, arz sorunu çözülürse pazar rahatlıkla 1 milyon adetlere çıkar. Ama kredi kısmında bir rahatlama olacağını kısa vadede öngöremiyoruz" ifadeleri ile anlattı.

Aytaç, yeni Scudo ve Ulysee ile segmentten yüzde 15 ila 20 arasında pay alacaklarını söyleyerek, "İlk etapta 2 bin 500’ü hedefliyoruz" dedi.

Hatırlanacak olursa, otomotiv sektöründe son dönemde iç pazarın potansiyelinin altında kaldığına yönelik açıklamalar yapılıyor.

Bundan 1 hafta önce Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), pazarın büyümesinin ÖTV'yi sıfırlamadan geçtiğini bildirerek, bu yönde bir yol haritası açıklamıştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) de, önceki gün otomotiv sektörüne yönelik desteklerin her zamankinden daha çok önemli hale geldiğini ve sanayide üretim kaybı yaşanmaması adına iç pazarın büyütülmesi gerektiğine yönelik açıklamada bulunmuştu.

KÜRESEL KRİZ İHRACATI TEHDİT EDİYOR

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamaları da aynı doğrultuda değerlendirilebilir.

Otomotiv sektörünün tarihinde en büyük dönüşümü yaşadığı bir dönemde, en büyük krizlerden birini yaşadığı da unutulmamalı.

Sektörün, başta çip olmak üzere, lojistik ve hammadde gibi çok fazla değişkenden oluşan bir kriz sarmalı içine girmesi, tüketiciye ise bayide otomobil bulma sorunu şeklinde yaşıyor. Arzın talebe yetişemediği bir ortamda da pazar istenen düzeyde büyüyemiyor.