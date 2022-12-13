İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, orta ticari araç segmentindeki yeni modelleri Scudo ve Ulysse’yi Türkiye'de satışa sundu.
2021'de FCA ile PSA'nın birleşmesi ile kurulan Stellantis Grubu'nun, ticari araçlarını aynı platforma taşıma stratejisinin bir parçası olan her iki model de, grubun diğer Avrupalı markaları Peugeot, Citroen ve Opel ile ortak platformda üretiliyor.
Fiat'ın yeni ticari modellerinin detaylarına bakmadan önce, İtalyan ticarilerin Türkiye lansmanında konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamalarına göz atmakta fayda var.
'KOŞULLAR OLUŞURSA PAZAR 1 MİLYONA ÇIKAR'
Markanın gelecek hedefleri ve sektördeki güncel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Aytaç, Kasım ayındaki matrah güncellemesinin otomotiv piyasasındaki tüketici talebini artırdığını söyledi.
Aytaç, "Matrah güncellemesi sonrası yüksek talep ile karşı karşıyayız. Aralık'ta pazarın büyüklüğünü araç bulunurluğu etkileyecek. Yıl sonunda toplam pazarın 780 bin adedi bulacağını düşünüyoruz" dedi.
Türkiye otomotiv pazarının geçmişte 1 milyon adetleri gördüğünü hatırlatan Aytaç, "Otomotiv pazarının gerçek potansiyeli 1 milyon adet seviyesinde. Biz şuan pazarın 4'te 3'ünü yaşıyoruz. Uygun koşullar oluştuğunda potansiyel hemen ortaya çıkıyor, bu potansiyele güvenerek yatırımlarımızı yapıyoruz. Koşullar yerine geldiğinde 1 milyon adetlik pazarı yeniden göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Altan Aytaç, 1 milyon adetlik pazar için gereken koşulları ise, "Enflasyon kontrol altına alınabilirse, kredilere erişim rahatlarsa, arz sorunu çözülürse pazar rahatlıkla 1 milyon adetlere çıkar. Ama kredi kısmında bir rahatlama olacağını kısa vadede öngöremiyoruz" ifadeleri ile anlattı.
Aytaç, yeni Scudo ve Ulysee ile segmentten yüzde 15 ila 20 arasında pay alacaklarını söyleyerek, "İlk etapta 2 bin 500’ü hedefliyoruz" dedi.
Hatırlanacak olursa, otomotiv sektöründe son dönemde iç pazarın potansiyelinin altında kaldığına yönelik açıklamalar yapılıyor.
Bundan 1 hafta önce Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), pazarın büyümesinin ÖTV'yi sıfırlamadan geçtiğini bildirerek, bu yönde bir yol haritası açıklamıştı.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) de, önceki gün otomotiv sektörüne yönelik desteklerin her zamankinden daha çok önemli hale geldiğini ve sanayide üretim kaybı yaşanmaması adına iç pazarın büyütülmesi gerektiğine yönelik açıklamada bulunmuştu.
KÜRESEL KRİZ İHRACATI TEHDİT EDİYOR
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç'ın açıklamaları da aynı doğrultuda değerlendirilebilir.
Otomotiv sektörünün tarihinde en büyük dönüşümü yaşadığı bir dönemde, en büyük krizlerden birini yaşadığı da unutulmamalı.
Sektörün, başta çip olmak üzere, lojistik ve hammadde gibi çok fazla değişkenden oluşan bir kriz sarmalı içine girmesi, tüketiciye ise bayide otomobil bulma sorunu şeklinde yaşıyor. Arzın talebe yetişemediği bir ortamda da pazar istenen düzeyde büyüyemiyor.
Ayrıca, sektörün en büyük ihraç pazarı olan Avrupa'da yaşanan enflasyon ve resesyonun talebi düşürme riski de, Türkiye'nin otomotiv ihracatını yakın vadede tehdit ediyor.
Tüm bunlar, sanayide üretimin aksamaması, tedarik sanayisinde çarkların dönmeye devam etmesi adına iç pazarı daha da önemli hale getiriyor.
Kim bilir, iç pazar sektörün telaffuz ettiği rakamları görebilirse, Türkiye'ye yaklaşık 30 yılın ardından yeni bir otomotiv fabrikası yatırımı bile gelebilir.
FRANSA VE İNGİLTERE'DEN GELİYORLAR
Altan Aytaç'ın açıklamalarının ardından gelelim İtalyan markanın yeni ticari modellerine.
Fiat'ın yük taşımaya yönelik orta segment ticari modeli Scudo, 2.0 litrelik dizel motor ve 6 ileri manuel şanzımanla birlikte bayilere gelirken, aracın üzerindeki güç ünitesi 145 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor.
Araç, 5.31 m uzunluğa, 1.94 m yüksekliğe ve 1.92 m’lik genişliğe sahip olarak açıklanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Scudo’nun sürgülü yan kapısı 935 mm’lik genişliği ile 1 euro paletin yüklenebilmesine imkan tanırken, toplam 3 euro paletin yüklenebileceği alan sunuyor.
UKOME ŞARTINI KARŞILIYOR
8+1 yolcu kapasitesine sahip Scudo'nun kardeşi Ulysee ise, 3+3+3 oturma düzeniyle alınabiliyor.
Ulysee'nin kaputunun altında 2 litrelik 177 beygir güç ve 400 Nm tork üreten bir dizel motor görev yapıyor. Bu motor gücünü 8 ileri tam otomatik şanzıman ile ön tekerleklere iletiyor.
Öte yandan, Fiat'ın Ulysse modelinin, yolcu taşıma kapasitesi ile, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı ile de uyuştuğunu söylemek gerek.
Öyle ki, UKOME kararına göre, yeni taksilerde Ulysse'nin oturma kapasitesi ile aynı olacak şekilde, 8+1 koltuklu araç olması şartı aranacak.
Scudo'nun başlangıç fiyatı 559 bin 900 TL, Ulysse'nin başlangıç fiyatı ise 798 bin 900 TL olarak açıklanıyor.
Verilen bilgiye göre, Scudo Stellantis'in İngiltere'deki Luton fabrikasında, Ulysse ise Stellantis'in Fransa'daki Hordain tesisinde üretiliyor.
YENİ STRATEJİ DOBLO'YU İSPANYA'YA TAŞIDI
Bu noktada ufak bir hatırlatma da yapmak lazım.
Hatırlanacak olursa, geçtiğimiz Haziran ayında, 2000 yılından beri Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilen Fiat'ın hafif ticari modelinin üretimi İspanya'ya kaydırılmıştı. Böylece, Doblo artık grup bünyesindeki Peugeot, Opel ve Citroen'in hafif ticari modelleri aynı platformda üretilir hale geldi.
En başta değindiğimiz Stellantis'in ticari araç stratejisi kapsamında verilen bu karar ile, Bursa'daki üretiminin yaklaşık yüzde 35'ini Doblo'ya ayıran Tofaş fabrikasında, önemli bir kapasite boşluğu doğdu. Ayrıca, bu hamle ile Stellantis'in gelecekte Fiat'ın yeni ticari modellerini PSA platformlarında üreteceği de anlaşılmış oldu.
Doblo'yu İspanya'ya kaptıran Tofaş'a Stellantis tarafından nasıl bir görev verileceği halen belirsizliğini korurken, Fiat'ın Türkiye'de 2007'den beri üretmeye devam ettiği Fiorino hariç tüm ticari modellerinin ise artık birer ithal araca dönüştüğü söylenebilir.