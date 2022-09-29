Mareşal Fevzi Çakmak nerede mücadele etmiştir?

1899 yılında 3. Ordu’ya bağlı olan 18. Fırka Kurmay Heyeti’nde görevlendirilen Fevzi Çakmak, Balkanlar’da artan Sırp ve Bulgar çetecilik faaliyetleriyle mücadele etmiştir. 1910 senesinde Kosova Kolordusuna atanan Fevzi Çakmak, 1911 yılında ise Trablusgarp Savaşı’na katılmıştır. Trablusgarp Savaşı’nın ardından çeşitli görevlerle Balkan Savaşları’nda da görev almış ve 1913 senesinde 5. Kolordu Komutanlığına atanmıştır. 1. Dünya Savaşı’nın sürdüğü 1915 senesinde ise tuğgeneral olmuştur.

1950 yılında gerçekleşecek olan genel seçimlerde Millet Partisi’nden aday olan Mareşal Fevzi Çakmak; seçimden kısa bir süre önce 10 Nisan 1950 tarihinde vefat etmiştir. Eyüp Sultan Camii’nde cenaze namazı kılınan Çakmak daha sonra Eyüp Sultan Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilmiştir.

Kurtuluş Savaşı esnasında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı görevlerini yerine getiren ve cephelerde bizzat bulunan Mareşal Fevzi Çakmak; savaşın sona ermesinin ardından siyasetten ayrılarak, Genelkurmay Başkanlığı’na devam etmiş ve 1944 yılında emekli olmuştur.

Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı’nda da görevler alan Fevzi Çakmak; 1920 senesinde İstanbul’un işgal edilmesinin ardından Ankara’ya geçmiş ve Türk Milli Mücadelesinin en ön saflarında yerini almıştır.

Fevzi Çakmak; 12 Ocak 1876 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kuleli Askeri Lisesi’nde ilk ve orta öğretiminin tamamladıktan sonra Harbiye’ye girmiş ve buradan teğmen rütbesiyle mezun olmuştur. 25 Aralık 1898 tarihinde ise Mekteb-i Erkan-ı Harbiye’den mezun olan Fevzi Çakmak, Kurmay Yüzbaşı olmuştur.

Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin ardından bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesiyle mareşallik rütbesine terfi ettirilen Mareşal Fevzi Çakmak hangi cephede savaşmıştır? İşte, tüm detaylar…

1. Dünya Savaşı’nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cephelerinde savaşan Fevzi Çakmak; Çanakkale Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa’nın gerçekleştirdiği Conkbayırı Taarruzuna yardımcı olmuştur.

Mareşal Fevzi Çakmak Hangi Cephede Savaşmıştır?

16 Mart 1920 tarihinde İstanbul’un işgal edilmesinin ardından Anadolu’ya geçmeye karar veren Fevzi Çakmak, Nisan 1920’de Ankara’ya ulaşmış ve açılan ilk mecliste Kozan milletvekili olarak görev yapmıştır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İstanbul Hükümeti de kendisinin tüm rütbelerini geri almış ve kendisinin idam edilmesine karar vermiştir.

3 Mayıs 1920 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı’na getirilen Fevzi Çakmak, Batı Cephesi’nde gerçekleşen 2. İnönü Savaşı’nın ardından orgeneral rütbesine yükseltilmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi esnasında da bizzat cepheye giderek, Mustafa Kemal Paşa ile birlikte savaşı yönetmiştir.

Genelkurmay Başkanı olarak Büyük Taarruzun askeri planlamasına da katkı sunmuş olan Fevzi Çakmak; Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin neticesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından mareşallik rütbesine terfi ettirilmiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın ardından 1924 yılına kadar milletvekilliği görevine devam eden Mareşal Fevzi Çakmak; yalnızca askerlik görevine devam etmek istediğini belirterek milletvekilliğinden istifa etmiştir.

12 Ocak 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren Mareşal Fevzi Çakmak, 68 yaşında askerlik görevinden emekli olmuştur.