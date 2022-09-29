Çanakkale Savaşı ne kadar sürdü?

Denizde ve karada iki farklı savaş şeklinde cereyan eden ve İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal ederek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak istemeleri sebebiyle gerçekleşen Çanakkale Savaşı kimler arasında yapılmıştır? Çanakkale Savaşı kaç gün sürdü? İşte, tüm detaylar…

Çanakkale Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Gelibolu Yarımadası’nda, deniz ve kara muharebeleri şeklinde gerçekleşen Çanakkale Savaşı; Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. İstanbul’un işgal edilmesi ve Rusya’ya yardım götürülmesi gibi nedenlerle gerçekleşen Çanakkale Savaşı’nın ilk safhası deniz muharebeleridir. İngiltere ve Fransa’ya ait gemilerden oluşan bir donanma, 1915 yılının Şubat ayında boğaza büyük bir saldırı başlatmıştır. Tüm bu bilgilerden hareketle, Çanakkale Savaşı ne zaman başladı sorusunun cevabı da 19 Şubat 1915 olacaktır.

Çanakkale Savaşı’nın ilk aşaması olan deniz muharebelerinden bir sonuç alamayan İngiliz ve Fransız donanması 18 Mart 1915 tarihinde geri çekilmek zorunda kalmış; deniz muharebesi yerine kara harekât planını devreye sokmuştur.

Bu plan çerçevesinde hazırlanan İtilaf Devletleri; 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası’na, Seddülbahir, Kumkale, Beşige, Bolayır ve Arıburnu olmak üzere beş farklı noktadan bir çıkarma yapmışlardır. Seddülbahir ve Arıburnu’nda taarruza geçen İngiliz ve Fransız kuvvetleri Osmanlı savunma hatları karşısında başarılı olamamış ve Gelibolu Yarımadası’nın işgalini gerçekleştirememişlerdir.