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        Haberler Gündem Güvenlik FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

        FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı

        İzmir'de FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:07
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        FETÖ'nün TSK yapılanmasına eleman temin eden 5 şüpheli yakalandı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

        FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde 'bölge talebe mesulü, üniversite mezun mesulü ve ev abisi' olarak faaliyet yürüten, askerlerden sorumlu olup örgütün sözde TSK yapılanmasına eleman temin eden kişilere yönelik bu sabah harekete geçildi.

        Yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Hakkında yakalama kararı çıkarılan 3 şüphelinin arandığı belirtildi.

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        #FETÖ
        #TSK
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