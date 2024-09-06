Fethiye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Muğla Fethiye'de yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 11 kişi yaralandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Fethiye-Antalya karayolu Esenköy mevkisinde, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
BAZI YARALILAR ARAÇLARDA SIKIŞTIFotoğraf: İHA
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekibince kurtarıldı.
1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 11 YARALIFotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü H.İ.K. (29) kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan A.D. (52) ile E.S.D'nin (21) ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.