Ferhat Göçer'in oğlu Graham Bell ile Gandhi'nin okulunu kazandı

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Ferhat Göçer'in oğlu Can Göçer, telefonun mucidi Alexander Graham Bell ile Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi ve ruhani lideri, Gandizm'in öncüsü Mahatma Gandhi'nin mezun olduğu üniversiteyi kazandı.

University College London'da, 13 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 29 bin öğrenci öğrenim görüyor.

University College London'da görevli 840 profesör ve 6 bin akademik personel bulunuyor. Öğretim görevlileri ve mezunlar, bugüne kadar toplamda 29 Nobel ödülü kazandı.

Ferhat Göçer'in Ayla Göksel ile evliliğinden 2001'de dünyaya gelen Can Göçer'in kazandığı University College London'dan ayrıca şu ünlüler de mezun oldu;

• Christopher Nolan

Ünlü yönetmen, birçok ödül kazandı. Yönettiği filmlerin toplam hasılatı, küresel çapta 5 milyar doları geçti.

• Chris Martin

Coldplay grubunun solisti

• Ricky Gervais

Oyuncu ve yapımcı

Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

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Ferhat Göçer, her yıl dünyanın en iyi üniversiteleri arasında ilk 10'a giren University College London'ı kazanmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Oğluyla birlikte Londra'ya giden Ferhat Göçer, mutluluğunu ve gururunu şöyle dile getirdi; "Dostlar… Oğlum Can dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesinden biri olan UCL‘i ( University College London) kazandı… Nasıl gurur, nasıl bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaşmak istedim… Başta bizlere hayırlı bir evlat yetiştirmiş olan annesi Ayla ve Can’ın hayatına dokunmuş, emek vermiş herkese sonsuz teşekkürler."

Alexander Graham Bell (1847 -1922)