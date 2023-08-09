2024'ün en iyi üniversiteleri açıklandı: Türkiye'deki üniversiteler ilk yüze giremedi

İngiletere'de faaliyet gösteren ve dünya genelindeki tüm eğitim kurumlarını analiz eden Quacquarelli Symonds, 2024 yılının en iyi üniversitelerini açıkladı. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinin üst sıralarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki eğitim kurumları yer aldı.