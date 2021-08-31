Ferhan Şensoy, haziran ayında Ortaoyuncular ekibinin ve oyuncularının sorularını yanıtlamıştı. Usta oyuncu, tiyatro ve özel hayatı üzerine merak edilenlerini anlatmıştı.

Şensoy, "Bu kadar meşhur olmasaydım şunu daha rahat yapardım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna, "Ortaoyuncular 1980 yılında 'Şahları da Vururlar' ile başladı, 5 yıl oynadık. Meşhur olmanın sıkıntılarını yazıyorum zaten kitaplarımda. Eskiden herkes cebinde fotoğraf makinesi taşımıyordu, imzalı resim istiyorlardı. Şimdi herkesin elinde bir cep telefonu, 'Selfie çekebilir miyiz?' manyaklığı. Ben de Sait Faik gibi ismi bilinen cismi bilinmeyen bir yazar olmak isterdim" şeklinde cevap vermişti.

"İÇİMDE UKTE KALDI"

Dijital ortamda bir projesi olup, olmadığı sorulan Ferhan Şensoy, "Benim bu dijital şeylerle alakam yok. 'Şahları da Vururlar'ı yeniden oynamak istiyorum, içimde ukde kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Usta sanatçı, röportajda babası Yusuf Cemil Şensoy'un tiyatrocu olmasını istemediğini de dile getirmişti.

O günleri anlatan Ferhan Şensoy, "Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. 'Şahları da Vururlar'ın 3'üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: "Ferhan çok büyük işler başardı. Hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum."

Ferhan Şensoy, oyuncusu ve senaristi olduğu 'Şahları da Vururlar' oyununu ilk olarak 1979 yılında sahneye koydu. Oyunda İran'ın yakın döneminden tarihsel kesitler ele alınıyor.