NECMİ YAPICI

Ferhan abiyi kaybetmişiz, az önce öğrendim... Çok üzgünüm. Onun gibi hayatını tiyatroya adamış kaç insan tanıdınız? Kendine özgü diliyle yazdığı, sahnelediği ve yine kendi şahsına münhasır oyunculuğuyla ruhumuza yer ettiği o muhteşem oyunları nasıl unutabiliriz? Asla yeri dolmayacak, çok büyük bir usta gitti buralardan... Yazdığı her kitabı büyük bir merakla açıp, okuduğumuz kaç kişi kalmıştı ki zaten? Onunla aynı filmde çalışma “Şans Kapıyı Kırınca” ve tiyatro sahnesinde “Uzun Donlu Kişot” oyununda oynama şansına sahip oldum. Benim için çok büyük bir şanstı, ettiğimiz sohbetler, anlattığı maceralar hala taptaze... Keşke çok daha fazla çalışabilseydim kendisiyle. En son 2500. Ferhangi Şeyler oyununa gitmiştik. Bir fotoğrafımızda var o güne dair... Güle güle büyük usta. Yazacak çok şey var hakkında ama ne yazılsa az kalır. Seni çok sevdik, sevmeye devam edeceğiz. Ölümsüzler kulübüne hoş geldin...