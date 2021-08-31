Veda mektubu akıllara geldi

Geçirdiği kalp krizi sonucu 8 Mart'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in ölümü herkesi üzmüştü. Bugün ise Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölüm haberi geldi. Şensoy bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu ve Rasim Öztekin'in cenazesine gelemeyerek bir veda mektubu göndermişti. Usta sanatçının vefatının ardından o mektup akıllara geldi.
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Öztekin'in cenaze töreninde, "Babam Ferhan Şensoy, Rasim ağabeyin ani, acı, çok erken ve zamansız haberini aldığında pandeminin başından beri olduğu Bodrum'daydı. Sağlığı şu an burada olmaya elverişli olmadı fakat Rasim ağabeye bir veda mektubu var. Onu iletmek istedi" ifadelerini kullanmıştı.
Usta sanatçı mektubunda şu ifadelere yer vermişti:
"Ortaoyuncuların amatör konu nöbetçi tiyatrodan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyunculara katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncularda çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından dolayı sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne, kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne, buluşuruz gökyüzünde, neşeli bir meyhanede."
İsmail Dümbüllü'nün Münir Özkul'a devrettiği, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Ferhan Şensoy 2016 yılında Rasim Öztekin'e teslim etmişti. Şensoy, kavuğunu teslim ettiği Rasim Öztekin'den 5 ay sonra hayata gözlerini yumdu.
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