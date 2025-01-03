Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un memleketi Adana'daki sevenleri yas tutuyor - Magazin haberleri

        Ferdi Tayfur'un memleketindeki sevenleri yas tutuyor

        Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençlik döneminin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı. 79 yaşında hayatını kaybeden usta isim için; "Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada oturuyordu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok kişiye yardım etti"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dün akşam saatlerinde Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden Arabesk müzik efsanelerinden biri olan Ferdi Tayfur'un çocuk ve gençlik döneminin geçtiği Adana'daki mahallesinde eski komşuları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

        Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ömer Atiz (40), Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

        "MAHALLEMİZE GELİP GİDERDİ"

        Ferdi Tayfur'un ailesinin mahallede birkaç evde kiracı olarak kaldığını aktaran Ömer Atiz, şöyle konuştu: Ferdi Tayfur çok iyi, değerli, kıymetli bir insandı. Mahalle halkı çok severdi. Mahallemize gelip giderdi. 4 - 5 yıl önce uzun kapüşonlu montla geldi. Sokakta duruyordum, benimle sohbet etti. Önce kapüşon nedeniyle tanımadım, çıkartınca tanıdım, birbirimize sarıldık, sohbet ettik. Bana mahallede kiracı olarak oturdukları evleri gösterdi. 'Sokakları gezmeye, mahalleme bakmaya geldim, sık sık gelirim' dedi. Hatta çıkardı bana harçlık verdi. 'Üstüne başına elbise al, Adana'nın, mahallemizin çocukları giyinmeyi severler' dedi. Mahallem adına Tayfur'un vefatından dolayı çok üzgünüz. Mahalleye desteğini yardımlarını çekmedi destek verdi. Sık sık gelip bizi soruyordu.

        REKLAM

        "ÇOK KİŞİYE YARDIM ETTİ"

        Mahalle sakini 66 yaşındaki Kemal Kav da Ferdi Tayfur'un ünlü olmadan önce yaşadığı mahallede babasının kahvesine sık sık geldiğini anlattı.

        Ferdi Tayfur'un mahallede kirada oturdukları bir evi gösteren Kav; "Ferdi bey mahallemizin çocuğu, kapı komşumuz, kirvemiz... Gelip kahvede saz çalardı, çalışırdı. O, Müslüm Gürses hepsi yanımızdaydı. Zaman zaman hep görüşürdük. Annesi, babası burada otururdu. Buradan geçerken uğrardı. Çok kişiye yardım etti, dört dörtlük insandı. Vefatından dolayı mahallemiz, memleketimiz adına çok üzüldük" diye konuştu.

        "YASINI TUTUYORUZ"

        Kasım Eroğlu (62) da Ferdi Tayfur'un vefatı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Kendisi mahallemizin medarıiftiharıydı. Üzgünüz, yasını tutuyoruz. Sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

        "KURBAN BAYRAMI'NDA KOYUN DAĞITIRDI"

        Mahalle sakinlerinden Zerrin Avcı da Tayfur'un ailesinin bir dönem evlerinde kiracı olarak oturduğunu dile getirdi.

        Ferdi Tayfur'un çok iyi bir insan olduğunu anlatan Avcı, "Dünden beri çok üzgünüm. Cenazesi burada olsa giderdim. Dünya iyisi insanlardı. Ünlü olduktan sonra gelirdi. Burada Kurban Bayramı'nda koyun dağıttı" değerlendirmesinde bulundu.

        Hayatını kaybetti
        Haberi Görüntüle
        Siyaset dünyasından taziye mesajları
        Haberi Görüntüle
        Ünlüler üzüntü içinde
        Haberi Görüntüle
        Son paylaşımları yürek burktu
        Haberi Görüntüle
        Geride o şarkılar kaldı
        Haberi Görüntüle
        Ferdi Tayfur'un ailesi
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #ferdi tayfur
        #adana

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Sigara ve alkollü içkilerde ÖTV artırıldı
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Genç kadın otomobili kullanıyormuş! Sevgili değil cani!
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        PPK Toplantısı'ndan faiz mesajı
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        20 yıldır aranan Nezaket Uyar'ı kocası öldürtmüş!
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Almanya Suriye'ye dönmek isteyenler için desteği artıracak
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        Ahlaksız teklifi ifşa etti
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        'Açık' giyiniyor diye ablasını katletti!
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Suriye'den Antep fıstığı ithal edilecek
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        Fenerbahçe, Hermoso transferinde sona yakın!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        15 yaşındaki çocuğu öldüren babası çıktı!
        Jelert gelişmesi!
        Jelert gelişmesi!
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Hastalıklar kol geziyor! İşte bağışıklık sistemini güçlendiren 7 beslenme önerisi
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Habertürk Anasayfa