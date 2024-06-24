Feraye isminin anlamı nedir? Feraye ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Feraye isminin analizi

Feraye ismi genellikle kız çocukları için tercih edilen isimler arasında yer almaktadır. Birbirinden güzel anlamlara sahiptir. Hem kulağa hoş gelmesi hem de kolay telaffuz edilmesi sebebiyle anne ve baba adaylarının ilgisini çekmektedir. Feraye isminin anlamı, Feraye ne demek, Feraye Kuran’da geçiyor mu, Feraye isminin analizi nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Feraye İsminin Anlamı

İsimler anlamlarıyla bir bütün oluşturmaktadır. Bir ismi tanımlayan en önemli detay anlamıdır. Bu sebeple de anne ve baba adayları anlamlı ve akılda kalıcı isimler araştırmaktadır. İsimlerin karakter üzerinde de etkisi olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır. Bu sebeple isim belirlerken anne ve baba adayları titizlikle davranmaktadır. Çocuklarına güzel anlamlar taşıyan isimler vermek isterler. Kötü anlamlar taşıyan isimler tercih edilmez. Genellikle internetten yardım alınmaktadır. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte isimlerin anlamlarına erişim de kolaylaşmıştır. Feraya ismi güzel anlamlar taşıyan isimlerden biridir. TDK’da yer alan bilgilere göre, Feraya isminin anlamları şunlardır: