Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının çalışma günlerini ve saatlerini merak ediyor.

FENERİUM MAĞAZALARI MESAİ SAATLERİ 2020

Fenerium mağazaları hafta içi hergün mesaiye sabah 09.00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18.00’a kadar aralıksız olarak devam eder. AVM içerisinde bulunan Fenerium mağazaları ise sabah 10.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Fenerium mağazaları; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de açıktır.

FENERİUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Fenerium merkez mağazası, Bağdat Cad. No.2 Şükrü Saracoğlu Stadyumu 34724 Kızıltoprak, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Fenerium merkez şubesine 0216 542 16 56 ve 0216 542 16 57 numaralı telefonlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.