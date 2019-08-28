28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MARSİLYA BAŞKANININ İNADI KIRILMIYOR
Fenerbahçe'nin Marsilya ile gerçekleştirdiği Luiz Gustavo görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı.
Yahoo'nun Fransa edisyonu ve RMC Sport'ta yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Olimpik Marsilya'ya 5.5 milyon euro ve 1 milyon euro bonus teklif etti. Marsilya, bu teklifi de geri çevirdi.
Luiz Gustavo ise Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferi için kolaylık istedi ve ayrılma zamanının geldiğini iletti.
Eyraud ise Luiz Gustavo ile yaptığı bu görüşmeye karşın istediği 10 milyon euro'luk bonservis talebinden aşağı inmedi.
Luiz Gustavo'nun transfer görüşmeleri ve takımda kalmak istememe durumları nedeniye bu akşam oynanacak Nice maçında forma giymeyebileceği de vurgulandı.
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