İtalyan ekibinin Brezilyalı orta saha için ısrarcı olacağının vurgulandığı haberde, “Lucas Leiva ve Milan Badelj’in yerine Lazio’nun Jailson opsiyonu açık hale geldi. İtalyan ekibi transfer için kasasından 12 milyon euro çıkartmaya hazır ancak öncelikli olarak Milan Badelj’in iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkarılması gerekiyor” denildi.