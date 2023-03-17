Serkan Akcan (Fanatik):
Sevilla’ya karşı yine 3’lü bir savunma tercih eden Jesus, Ferdi’yi en formda olduğu sağ bekte, Oosterwolde’yi solda kullandı. İlk yarı Fenerbahçe oyunu domine ederken Arda, İsmail ve Ferdi beklentilerin üstünde oynadılar. Bir ara öylesine kendilerini kaptırdılar ki, sanki top sahada sadece bu üçü arasında oynanıyor gibiydi. Arda Güler, belli ki Alex de Souza’nın maçlarını izleyerek hazırlanmış bu maça. En az onun kadar teknik, göz kamaştırıcı ve yürekliydi. İsmail Yüksek, aylar sonra ilk kez oynamasına rağmen Arda ve Ferdi’nin destekleriyle ilk yarının en iyilerinden biriydi. Faulsüz toplar kazandı, Arda Güler’in arkasını topladı, Ferdi ile sahanın sağ kanadında ikili oyunlarla topu kaleye taşıdı. İlk 45 dakikada en dikkat çekici detaylardan biri Fenerbahçe’nin Oosterwolde’yi kullandığı sol kanattan neredeyse hiç gitmemesi, topu oraya hiç çevirmemesiydi. Nitekim Sevilla, Avrupa Ligi tarihinde ilk kez bir maçın ilk yarısını rakip ceza sahasında topla buluşamadan bitirdi.