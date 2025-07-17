Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Portekiz kampında ilk hazırlık maçında Portimonense ile karşılaşacak olan sarı lacivertlilerde, yeni transferler sahne alıyor. Peki, "Fenerbahçe-Portimonense maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Portimonense hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" İşte detaylar...