Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor! Çamaşır yıkarken yapılan bu yaygın hatalar giysilerin ömrünü kısaltıyor!

Bu hatayı herkes farkında olmadan yapıyor! Çamaşır yıkarken yapılan bu yaygın hatalar giysilerin ömrünü kısaltıyor!

Her gün yapılan çamaşır yıkama rutini, sanıldığından çok daha fazla hatayla dolu olabilir. Doğru bildiğimiz yanlışlar, hem giysilerimizin ömrünü kısaltıyor hem de makine performansını etkiliyor. Bu küçük ama önemli hataları bilmek, çamaşır yıkama alışkanlıklarımızı baştan sona değiştirebilir.

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MAKİNEYİ AŞIRI DOLDURMAK

Çamaşır makinesini ağzına kadar doldurmak, sık yapılan hataların başında gelir. Bu durum hem makinenin verimini düşürür hem de çamaşırların yeterince temizlenmesini engeller. Su ve deterjan kumaşlara ulaşamadığında kirler giysilerde kalır.

YANLIŞ DETERJAN KULLANIMI

Her çamaşır deterjanı her kumaşa uygun değildir. Özellikle yüksek verimli makinelerde fazla deterjan kullanmak, giysilerde kalıntı bırakabilir. Sıvı mı toz mu, renkliler mi beyazlar mı gibi detaylar göz önünde bulundurulmalı.

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SICAKLIK AYARINI GÖZ ARDI ETMEK

Kumaş türüne göre sıcaklık ayarı yapılmaması, renklerin solmasına ya da çekmelere neden olabilir. Pamuklu ve renkli ürünlerde düşük sıcaklık tercih edilmeli; nevresim ve havlularda ise hijyen için yüksek dereceler kullanılmalı.

GİYSİLERİ TERS ÇEVİRMEDEN YIKAMAK

Özellikle baskılı ya da kot gibi yüzeyi hassas kıyafetlerin dış yüzeylerini korumak için çamaşırlar ters çevrilerek yıkanmalıdır. Bu basit işlem, yıpranmayı büyük ölçüde azaltır.

YUMUŞATICIYI YANLIŞ KULLANMAK Her kumaş tipi yumuşatıcıya uygun değildir. Spor kıyafetler, havlular ya da teknik kumaşlar yumuşatıcıyla yıkandığında dokusunu kaybedebilir ya da emici özelliğini yitirebilir. RENKLİLERİ AYIRMADAN YIKAMAK Siyah tişörtle açık renk gömleği aynı tambura atmak, renk geçişlerine neden olabilir. Renk gruplarını ayırmak hem renklerin solmasını hem de istenmeyen lekeleri önler. DÜZENLİ TEMİZLİK YAPMAMAK Makine içi temizliği ihmal etmek, kötü kokulara ve yetersiz temizlik performansına yol açabilir. Ayda bir tambur temizliği ve deterjan gözlerinin yıkanması önerilir. Fotoğraf kaynak: Istock