İşte tarihin en pahalı 10 Afrikalı futbolcusu!
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, bu sezon oynanacak. İşte dev turnuva öncesi en pahalı satışı gerçekleşen Afrika kökenli 10 futbolcu...
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2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, önümüzdeki sezon 20 Aralık 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.
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Dev turnuva öncesi tarihin en pahalı 10 Afrika kökenli futbolcularını sizler için derledik...
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10-ANDRE ONANA
Inter > Manchester United - 50.2 milyon Euro
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9-AARON WAN-BISSAKA
West Ham United > Manchester United - 55 milyon Euro
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8-NABY KEITA
Leipzig > Liverpool - 60 milyon Euro
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7-PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG
Borussia Dortmund > Arsenal - 63.8 milyon Euro
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6-MOHAMMED KUDÜS
West Ham United > Tottenham - 63.8 milyon Euro
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5-RIYAD MAHREZ
Leicester City > Manchester City - 67.8 milyon Euro
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4-ACHRAF HAKIMI
Inter > PSG - 68 milyon Euro
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3-OMAR MARMOUSH
Eintracht Frankfurt > Manchester City - 75 milyon Euro
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2-VICTOR OSIMHEN
Lille > Napoli - 78.9 milyon Euro
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1-NICOLAS PEPE
Lille > Arsenal - 80 milyon Euro
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