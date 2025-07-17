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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ın Mohamed Diomande ısrarı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ın Mohamed Diomande ısrarı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande için ısrarlı... İlk teklifi reddedilen siyah-beyazlıların, İskoç kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:14 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:14
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          Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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          Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande'yi gündemine almıştı.

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          Africa Foot'ta yer alan habere göre; İskoç kulübüne yaptığı ilk teklifi reddedilen Beşiktaş yönetimi, yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

        • 4

          23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için ilk etapta 7.5 milyon Euro öneren Serdal Adalı yönetimi, Rangers'ın olumsuz cevabına karşın İskoçya ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.

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          Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 31 maça çıkan Diomande, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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          Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Diomande'nin Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

          Diomande, geçtiğmiiz sezon Feenrbahçe'ye karşı Rangers'ın 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1 asist kaydetmişti.

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