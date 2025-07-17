Beşiktaş'ın Mohamed Diomande ısrarı!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande için ısrarlı... İlk teklifi reddedilen siyah-beyazlıların, İskoç kulübüne yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.
- 1
Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
- 2
Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Rangers'ın orta sahası Mohamed Diomande'yi gündemine almıştı.
- 3
Africa Foot'ta yer alan habere göre; İskoç kulübüne yaptığı ilk teklifi reddedilen Beşiktaş yönetimi, yeni bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
-
- 4
23 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu için ilk etapta 7.5 milyon Euro öneren Serdal Adalı yönetimi, Rangers'ın olumsuz cevabına karşın İskoçya ekibiyle pazarlıklarını sürdürüyor.
- 5
Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 31 maça çıkan Diomande, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
- 6
Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Diomande'nin Rangers ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Diomande, geçtiğmiiz sezon Feenrbahçe'ye karşı Rangers'ın 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 1 asist kaydetmişti.
-