Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı. Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.