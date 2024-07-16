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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi

        Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 01:10 Güncelleme: 16.07.2024 - 01:10
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        Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi!
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        Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi.

        Amsterdam'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

        Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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