Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

Fenerbahçe, Slovacko'ya elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi play-off turunda AIK - Shkendija eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.