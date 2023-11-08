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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin Ludogorets maçı kamp kadrosu açıklandı

        Fenerbahçe, Ludogorets ile oynayacağı Konferans Ligi maçının kadrosunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:24 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:24
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı lacivertli takımda sakatlığı bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred, ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

        Ayrıca, Samet Akaydin, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için maçta forma giyemeyecekler.

        Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder ise Bulgaristan kafilesinde yer aldı.

        Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği 22 kişilik listede şu isimler bulunuyor:

        Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı, Muhammed İmre, Kaan Akyazı, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.​​​​​​​

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