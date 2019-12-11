Fenerbahçe'nin "6" motivasyonu!

Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Sezonun ilk yarısında genel anlamda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, 14. hafta geride kalmasına rağmen henüz üst üste 3 galibiyet alamadı. Sarı-Lacivertliler ilk yarının sonuna gelindiğinde zorlu bir fikstür ile karşı karşıya kalırken, bu zorlu virajdan dönüp 1 taşla birden çok kuş vurmayı hedefliyor.

An itibariyle ligde üst üste 6 maçını da kazanmış olan iki takımla üst üste karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu durumu bir motivasyona çevirerek bu maçları beklemeye başladı. Ligin en formda iki takımı olan Sivasspor ve Beşiktaş'ı üst üste yenerek 3 maç üst üste kazanmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler bu şekilde rakiplerinin de serilerini sonlandırmayı kafaya koymuş durumda.

Alınacak iki galibiyetle aynı zamanda taraftarına şampiyonluk yolunda iyice güven vermeyi arzulayan Fenerbahçe'de aynı zamanda rakiplere de "Ligin en güçlüsü benim" mesajı çok net bir şekilde verilmek isteniyor. Samandıra'da alınacak iki galibiyetle atmosferin çok farklı bir konuma geleceği planlanırken, rakiplerin çarpıcı performansları da ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.