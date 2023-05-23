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Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak

Giriş: 23.05.2023 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe, kupada final için sahaya çıkıyor
AA

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yaralanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel ve Lincoln Henrique önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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