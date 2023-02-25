Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 (pen.) ve 45+6'da Enner Valencia, 61'de Joshua King ve 78'de Szalai kaydetti.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan ve son 5 maçını kaybeden Konyaspor ise 27 puanda kaldı.

13´üncü dakikada topun başına geçen Valencia´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Fenerbahçeli futbolcular golün ardından bir araya gelerek "Bizim Canımız Türkiye" yazılı pankart açtı.

61´inci dakikada Fenerbahçe farkı 3´e çıkardı. Rossi, ceza sahası içi sağ çaprazından ortasını yaptı. Arka direkte Valencia ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda ceza sahası içinde topa ayak koyan King, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

Fenerbahçe´nin İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, ilk maçına çıktı. Konyaspor mücadelesinde yedek soyunan Oosterwolde, 68´inci dakikada Zajc´ın yerine oyuna dahil oldu.