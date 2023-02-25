Ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle spor organizasyonlarına verilen ara sonrası Süper Lig yeniden başladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 23. hafta erteleme maçında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 (pen.) ve 45+6'da Enner Valencia, 61'de Joshua King ve 78'de Szalai kaydetti.
Konyaspor'da Mame Diouf, 22. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 48'e yükseltip lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.
Galibiyet hasreti 8 maça çıkan ve son 5 maçını kaybeden Konyaspor ise 27 puanda kaldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR
11´inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln´ün vuruşunda Endri Çekiçi´nin elle müdahalesi sonrasında mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
13´üncü dakikada topun başına geçen Valencia´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Fenerbahçeli futbolcular golün ardından bir araya gelerek "Bizim Canımız Türkiye" yazılı pankart açtı.
22´nci dakikada Konyaspor 10 kişi kaldı. Arao, Diouf´un dirseğiyle yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler´in ikinci sarı kartı gösterdiği Diouf, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
45+6´ncı dakikada Fenerbahçe farkı 2´ye çıkardı. Sağdan Rossi´nin ortasında topla altıpasın solunda buluşan Valencia´nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
61´inci dakikada Fenerbahçe farkı 3´e çıkardı. Rossi, ceza sahası içi sağ çaprazından ortasını yaptı. Arka direkte Valencia ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda ceza sahası içinde topa ayak koyan King, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.
67´nci dakikada Rossi´nin pasında topla buluşan Zajc´ın vuruşunda kaleci Erhan Erentük´ün meşin yuvarlağı çeldi.
74´üncü dakikada rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Arda Güler´in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
78´inci dakikada Fenerbahçe farkı 4´e çıkardı. Crespo´nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Szalai´nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar, depremden etkilenen illerin plaka kodlarına denk gelen dakikalarda destek tezahüratlarında bulundular.
OSTERWOLDE İLK MAÇINA ÇIKTI
Fenerbahçe´nin İtalya Serie B ekiplerinden Parma'dan kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde, ilk maçına çıktı. Konyaspor mücadelesinde yedek soyunan Oosterwolde, 68´inci dakikada Zajc´ın yerine oyuna dahil oldu.
STAT: Ülker
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy Cevdet Kömürcüoğlu
FENERBAHÇE: Altay - Ferdi, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Zajc (Dk.68 Oosterwolde), Arao (Dk.57 Crespo), İrfan Can (Dk.57 Emre Mor), Rossi (Dk.80 Serdar Dursun), King (Dk.68 Arda Güler), Valencia
KONYSASPOR: Erhan Erentürk - Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Bouchalakis, Oğulcan, Michalak (Dk.41 Mehmet Ali Büyüksayar), Endri Çekiçi (Dk.68 Uğurcan Yazğılı), Diouf
GOLLER: Dk.13 (P) ve Dk. 45+6 Valencia, Dk.61 King, Dk.78 Szalai (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Arao (Fenerbahçe) - Calvo, Ahmet Oğuz (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 22 Diouf (Konyaspor)