Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin savunma hattı için Manchester United'da forma giyen Arjantinli futbolcu Marcos Rojo'yu gündemine aldığı öne sürülüyordu.

İngiltere'de yayın yapan The Times'da yer alan haberde Arjantinli oyuncunun kendisini kiralamak isteyen Fenerbahçe'ye transfer olmak için Manchester United yönetimine baskı yaptığı belirtildi.

Haberde Manchester United'ın Rojo için Everton'ın yaptığı teklifi 27 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle geri çevirdiği ve oyuncunun bu karar nedeniyle yönetime kızgın olduğu da kaydedildi.

Stoper ve sol bek mevkiilerinde görev alabilen 29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 8 resmi maçta görev alabilmişti.