Fenerbahçe Rennes maçı için artık nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu liderliği için hayati öneme sahip zorlu mücadele öncesi; temsilcimizin gruptan nasıl çıkabileceğine ilişkin ayrıntıları, gruptaki son puan durumu ve bu akşamki karşılaşmayla ilgili bilgileri derledik...