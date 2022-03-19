Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması ise 3 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

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