Derbi maçı için nefesler tutuldu! Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide sadece 1 kez galip gelebildi. Tecrübeli teknik adam bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Türkiye'deki ilk derbisinde ne yapacağı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman? İşte, derbinin detayları...