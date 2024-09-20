Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve ikinci sırada bulunuyor. Ezeli rakibi Galatasaray ise beşte beş yaparak 15 puanla lider olarak yer alıyor. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ve Hakim Ziyech sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 20.09.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Derbi maçı için nefesler tutuldu! Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide sadece 1 kez galip gelebildi. Tecrübeli teknik adam bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Türkiye'deki ilk derbisinde ne yapacağı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman? İşte, derbinin detayları...

        • 2

          FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.

        • 3

          DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        • 4

          ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

          Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

        • 5

          GALATASARAY KADIKÖY'DEKİ SON 5 DERBİNİN 3'ÜNÜ KAZANDI

          Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.

        • 6

          TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI

          20 Eylül 2024 Cuma

          Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK

          20:00 - Mersin Stadyumu

          21 Eylül 2024 Cumartesi

          Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor

          17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu

          Fenerbahçe vs Galatasaray

          20:00 - Ülker Stadyumu

        • 7

          22 Eylül 2024 Pazar

          Çaykur Rizespor vs Samsunspor

          17:00 - Çaykur Didi Stadyumu

          Kasımpaşa vs Antalyaspor

          17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu

          Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor

          20:00 - Yeni Adana Stadyumu

          Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor

          20:00 - Beşiktaş Park

          23 Eylül 2024 Pazartesi

          Göztepe vs Bellona Kayserispor

          20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu

          Gaziantep FK vs Trabzonspor

          20:00 - Kalyon Stadyumu

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        18 yıllık kayıpta tutuklama geldi!
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        Trump'tan İsrail açıklaması: "Kaybedersem yok olacak"
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
        Haluk Bilginer, yine aday
        Haluk Bilginer, yine aday
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        4 kişiye can oldu! Diplomasını almaya gidiyordu! Büyük acı!
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        İnternet neden yavaş? İşte cevabı...
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Dünya'nın davetsiz misafiri: "Mini Ay" yolda
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Fakülte ve enstitülerle ilgili karar Resmi Gazete'de
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! Tüm bölgelerde sağanak!
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Bu hep oluyorsa dikkat!
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılması 'savaş suçu' olabilir mi?
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        "Evlilik yok, böyle güzel"
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortaya çıktı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Benfica'yı Türkler sırtladı!
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        Habertürk Anasayfa