Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. Ligde oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan sarı- lacivertliler Göztepe deplasmanından beraberlikle ayrıldı ve ikinci sırada bulunuyor. Ezeli rakibi Galatasaray ise beşte beş yaparak 15 puanla lider olarak yer alıyor. Sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro İcardi ve Hakim Ziyech sakatlıklarından dolayı derbide forma giyemeyecek. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Derbi maçı için nefesler tutuldu! Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı son 5 derbide sadece 1 kez galip gelebildi. Tecrübeli teknik adam bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Türkiye'deki ilk derbisinde ne yapacağı ise merak konusu. Peki, Fenerbahçe- Galatasaray maçı ne zaman? İşte, derbinin detayları...
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FENERBAHÇE- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Galatasaray derbisi 21 Eylül Cumartesi (yarın) 20.00'de oynanacak.
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DERBİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe- Galatasaray maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray toplamda 132 kez karşılaştı. Müsabakaların 51'i sarı- lacivertlilerin üstünlüğüyle sonuçlanırken, 42 karşılaşmadan ise Galatasaray galip ayrıldı. Derbideki 39 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.
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GALATASARAY KADIKÖY'DEKİ SON 5 DERBİNİN 3'ÜNÜ KAZANDI
Bu maç öncesinde sarı-kırmızılıların Kadıköy'de oynadığı son derbilerde rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Fenerbahçe'nin evinde oynanan son 5 müsabakada Galatasaray 3 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ise 1 defa kazandı. 1 karşılaşma da berabere tamamlandı.
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TRENDYOL SÜPER LİG 6. HAFTA MAÇ PROGRAMI
20 Eylül 2024 Cuma
Atakaş Hatayspor vs Bodrum FK
20:00 - Mersin Stadyumu
21 Eylül 2024 Cumartesi
Tümosan Konyaspor vs Net Global Sivasspor
17:00 - MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
Fenerbahçe vs Galatasaray
20:00 - Ülker Stadyumu
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22 Eylül 2024 Pazar
Çaykur Rizespor vs Samsunspor
17:00 - Çaykur Didi Stadyumu
Kasımpaşa vs Antalyaspor
17:00 - Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
Adana Demirspor vs Corendon Alanyaspor
20:00 - Yeni Adana Stadyumu
Beşiktaş vs İKAS Eyüpspor
20:00 - Beşiktaş Park
23 Eylül 2024 Pazartesi
Göztepe vs Bellona Kayserispor
20:00 - Gürsel Aksel Stadyumu
Gaziantep FK vs Trabzonspor
20:00 - Kalyon Stadyumu