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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması!

        Fenerbahçe resmi internet sayfasından kulüp doktoru Ertuğrul Karanlık ve sağlk ekibi ile ilgili bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 13:21 Güncelleme: 06.12.2023 - 13:22
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        Fenerbahçe'den Ertuğrul Karanlık açıklaması!
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        Fenerbahçe Kulübü, Futbol A Takımı Doktoru Ertuğrul Karanlık hakkındaki haberlere ilişkin bir açıklama yayınladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Karanlık'a olan güvenin tam olduğu ifade edildi.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şöyle:

        "Bir süredir sosyal medyada başlayan daha sonra geleneksel medyaya yansıyan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık ile ilgili spekülasyonlar üzerine açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

        Kulübümüzde tedavi süreçleri; kulüp doktorumuzun kontrolünde, oluşan sakatlıkların konumuna göre yurt içi ve yurt dışı uzmanlarına da danışılarak profesyonel şekilde yürütülmektedir.

        Tüm oyuncularımızın, kulüp tedavi programı önerisi dışında, durumları hakkında kendilerinin de başka uzmanlara danışma hakları mevcuttur.

        Sezon başından itibaren çoğunluğu darbe sonucu meydana gelen sakatlıklar ile ilgili teşhis ve tedavi süreleri, öngörülen sınırlar içerisinde gerçekleştirilmiş olup hiçbir oyuncumuz kulüp dışı tedaviye gerek duymamışlardır.

        Bu vesile ile vurgulamak isteriz ki; kulübümüzün doktorlarımıza ve sağlık ekibimize güveni tamdır.

        Taraftarlarımızdan, özellikle son günlerde öne çıkan, gündem yaratan eski futbolcuların ve bazı yorumcuların gerçek dışı söylemlerini dikkate almamalarını bekliyoruz.

        Bahsi geçen yorumcuların ve eski futbolcuların geçmiş camiaları göz önünde bulundurulduğunda, yaratılmak istenen gündemin nasıl bir amaca hizmet etme hedefi taşıdığı da açıkça görülecektir.

        Sezon hedeflerine odaklanmış takımımızın ve camiamızın iç huzurunu bozmaya yönelik bu tip speskülasyon, saldırı ve yalanlardan takımımızı korumamız camiamızın en önemli sorumluluklarındandır.

        Bu sebeple söz konusu spekülasyonların ciddiye alınmamasını hassasiyetle rica ediyoruz."

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