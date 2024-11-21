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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi

        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:36 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:36
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        Fenerbahçe'de Kayserispor maçı mesaisi!
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda çalışmayla başladı.

        Oyuncular, daha sonra ısınma ve çabukluk çalışmaları yapıp pas uygulamalarıyla idmanı sürdürdü.

        Fenerbahçe'de günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertli takım, Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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