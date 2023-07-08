Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan ayrılık kararı! Üç talibi var

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Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

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İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün Joao Pedro ile yollarını ayırabileceğini yazdı.

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Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Brezilya asıllı İtalyan forvet, Serie A'ya dönmek istiyor.

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3 KULÜP PEŞİNDE 31 yaşındaki oyuncuyla eski kulübü Cagliari başta olmak üzere Lazio ve Torino'nun ilgilendiği belirtildi.

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Haberde, transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'yi ikna edecek bir bonservis bedelinin önerilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

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Geçtiğimiz sezon 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Pedro, sarı-lacivertli formayla umduğunu bulamadı.

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Sakatlıklar yüzünden sadece 28 resmi maça çıkabilen tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 1 de asist yaptı.