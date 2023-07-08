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        Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan ayrılık kararı! Üç talibi var

        Fenerbahçe'de Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında üçüncü forvet konumuna düşen Joao Pedro'nun ayrılık kararı aldığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre 31 yaşındaki golcüye Serie A'dan 3 kulüp talip oldu.

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 09:40
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          Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı.

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          İtalyan basını, sarı-lacivertli kulübün Joao Pedro ile yollarını ayırabileceğini yazdı.

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          Corriere Dello Sport'ta yer alan habere göre Brezilya asıllı İtalyan forvet,  Serie A'ya dönmek istiyor. 

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          3 KULÜP PEŞİNDE

          31 yaşındaki oyuncuyla eski kulübü Cagliari başta olmak üzere Lazio ve Torino'nun ilgilendiği belirtildi. 

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          Haberde, transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'yi ikna edecek bir bonservis bedelinin önerilmesi gerektiğinin de altı çizildi. 

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          Geçtiğimiz sezon 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Pedro, sarı-lacivertli formayla umduğunu bulamadı.

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          Sakatlıklar yüzünden sadece 28 resmi maça çıkabilen tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 

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          Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joao Pedro'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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