Fenerbahçe'de 6 düğümü çözülüyor: İşte gündemdeki isimler!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, kale, stoper, forvet ve kanat gibi bölgelerinde eksiklerini tamamladı. Uzun süredir 6 numara transferi için çabalayan Sarı-lacivertlilerde yeni gelişmeler yaşandı. Musrati transferinden vazgeçen Fenerbahçe yönetimi, listesinde olan farklı isimlere yoğunlaştı. İşte detaylar...
- 1
Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız ismi katan Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı.
- 2
Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme 4 isim gelmişti. Son yaşanan gelişmelerle 1 adayın transferi olumsuz sonuçlandı.
- 3
MUSRATI'DEN VAZGEÇİLDİ
Bir süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Libyalı orta saha Al Musrati ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.
-
- 4
Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.
- 5
Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.
- 6
GUIDO GÜNDEMDE
Fenerbahçe'nin orta sahadaki adaylarından birisi de Arjantinli Guido Rodriguez.
-
- 7
İspanyol ekibi Celta Vigo takımın önemli bir parçası olan 29 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak istiyor.
- 8
Ancak Arjantinli yıldızın, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaması halinde satış listesine koyulacağı kaydedildi.
- 9
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro değer biçilen oyuncu için 8 miyon Euro bonservis artı 2 milyon Euro ‘bonus' şeklinde bir teklif hazırladığı öne sürülüyor.
-
- 10
ANDRE GOMES TRANSFERİNDE GELİŞME VAR
Everton'ın Portekizli orta sahası Andre Gomes, sarı-lacivertlilere önerilmişti.
- 11
Sports Digitale'in aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyet, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için onay verdi.
- 12
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Andre Gomes'in Everton ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
-
- 13
Andre Gomes, kariyerinde; Benfica, Valencia, Barcelona, Lille ve Everton gibi ekiplerde forma giydi.
- 14
VAN DE BEEK DE LİSTEDE
Manchester United'ın takımdan göndermek istediği Hollandalı futbolcu Van de Beek de Fenerbahçe'nin orta saha adayları arasına eklendi.
- 15
26 yaşındaki oyuncunun bonservisi Manchester United'da bulunuyor fakat İngiliz ekibi oyuncunun transfer olması durumunda zorluk çıkarmayacak.
-
- 16
Van de Beek'in piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 17
SON ADAY DENDONCKER
İngiliz basınından Football Insider'in haberine göre ise; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Belçikalı Leander Dendoncker iiçin teklifte bulundu.
- 18
Haberde; Aston Villa'nın kiralık, opsiyonlu kiralık veya bonservis dahil her türlü teklif üzerinde anlaşmaya açık olarak masaya oturduğu belirtildi.
-
- 19
28 yaşındaki Belçikalı ön libero, geçtiğimiz sezon Wolverhampton'dan Aston Villa'ya 15 milyon euro'ya transfer olmuştu. Dendoncker, Aston Villa formasıyla geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giydi.