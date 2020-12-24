DENİZ ÇOBAN: Maçın 12.dakikasında Gustavo’nun hareketine hakem sarı kartını gösterdi. Pozisyonda Gustavo kramponunun vidaları rakibe dönük, ayakları dizden gergin ve zeminden yüksekte, topun üzerinden, yaralayıcı, acımasız şekilde rakibe müdahalesi vardı. Bu müdahale kırmızı kartın tarifi gibiydi.
Hakem VAR’dan pozisyonu tekrar izlemesine rağmen sarı kartta ısrarcı olarak bence önemli bir yanlışa imza attı. 60. dakikada Fenerbahçe’nin ikinci golü kornerden geldi. Golden önceki korner kararı hatalıydı. Top Fenerbahçeli oyuncudan auta çıkmıştı.
70. dakikada Rafael aynı anda iki sarı kart görerek, kırmızı kartla oyundan atıldı. Aslında Rafael’in rakibine teması yoktu. Bir faul varsa yapan Skrtel’di. Dolayısıyla ilk sarı kart yanlıştı. Sonraki tepkisine çıkan ikinci sarı kart ise doğruydu.
AHMET ÇAKAR: Her şey tıkır tıkır giderken önce Gustavo'nun rakibin kavalına tabanı var. Karar kırmızı olmalıydı. Üstelik VAR hakemi Cüneyt Çakır, orta hakemi kenara davet etti. Bu şu demek; Gustavo'nun bileğin üzerine yaptığı kasti bir darbesi var, atılması lazım. Ama hakem maalesef atmıyor, atamıyor ya da angaje olduğu için atmak istemiyor.
Gustavo atılsa F.Bahçe asla kazanamaz, hatta fark yer. İkinci yarı maç dengede. Rafael ile Skrtel, müdahale ediyor. Rafael, F.Bahçeli oyuncuya dokunmuyor, faul çalıyor, aynı anda da Rafael protesto için topa vuruyor.
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