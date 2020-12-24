AHMET ÇAKAR: Her şey tıkır tıkır giderken önce Gustavo'nun rakibin kavalına tabanı var. Karar kırmızı olmalıydı. Üstelik VAR hakemi Cüneyt Çakır, orta hakemi kenara davet etti. Bu şu demek; Gustavo'nun bileğin üzerine yaptığı kasti bir darbesi var, atılması lazım. Ama hakem maalesef atmıyor, atamıyor ya da angaje olduğu için atmak istemiyor.