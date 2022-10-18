Fenerbahçe Başakşehir maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de 11. haftası liderlik hesapları yapan iki takım karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde maçın ne zaman ve saat kaçta yayınlacağı taraftarlar tarafından yakında takip edilirken, maç biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ise merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...