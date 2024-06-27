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        Haberler Dünya Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı | Dış Haberler

        Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden çıkarıldı

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fener Rum Patrikhanesi İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonra kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriden Türkiye'nin tepki göstermesi sonucu çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:51 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:51
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        Fener Rum Patrikhanesi o bildiriden çıkarıldı
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        Fener Rum Patrikhanesi, 15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonrası kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiriden çıkarıldı.

        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Patrikhane, zirveden günler sonra eklendiği Ukrayna Barış Zirvesi ortak bildirisinden, Türkiye'nin tepki göstermesi sonucu çıkarıldı.

        Türkiye'nin ortak bildiriye eklendiği anda listede yer almayan Fener Rum Patrikhanesi, listeye toplantının bitiminden günler sonra eklenmişti.

        Dışişleri Bakanlığının tepkisi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları, yeni bir liste yayımlayarak Fener Rum Patrikhanesinin ismini listeden çıkardı.

        Ayrıca 16 Haziran'da gıda güvenliği konulu panele moderatörlük yapması beklenen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantıya, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de davet edildiğini öğrenmesi üzerine ana oturumdaki konuşmasının ardından diğer faaliyetlere katılmadan Türkiye'ye geri döndü.

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        #Ukrayna Barış Zirvesi
        #Fener Rum Patrikhanesi
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