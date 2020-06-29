Fedon, yıllardır vazgeçmediği slip mayosuyla fotoğraf çektirip sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, fotoğrafın altına "Gerçek mayonun son temsilcisi" notunu düştü.

Fedon'un paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.