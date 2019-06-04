* Kadına çok tokat attım. Ama şimdi elim kalkmaz. Gençlik... Şiddet yok, ama öyle kadınlar var ki kesilmeye bile layık, o ayrı...



Bu gazetede yazan bir haber. Eşi uyurken baltayla parçalamış kadın... Kadınlar çiçek de erkekler diken mi? Bana kimse kızmasın... Ben kadın-erkek diye ayırmıyorum, insan diye bakıyorum. Her türlü şiddete tabii ki karşıyız.

Fedon'un bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.