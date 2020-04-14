DHA

DHA'nın haberine göre; Fedon, 'Evde kal' çağrısına uyan ünlü isimler arasında yer alıyor. Kendisini karantinaya alan şarkıcı, komşularına balkondan sevilen şarkılarını seslendirdi.

Sanatçı, kendisini ilgiyle takip eden site sakinlerine, "Allah beterinden korusun diyorum. Benim zamanımda komşuluk vardı. Sokağa çıkmasam da en azından komşularımı tanıdım. Hepinize sevgiler..." dedi.

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