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İsviçre'nin darphanesi Swissmint tarihinde ilk defa yaşayan bir kişiyi madeni para üzerine bastı. Bu onura sahip olan kişi ise 38 yaşındaki dünyaca ünlü tenisçi Roger Federer oldu.

20 İsviçre Frangı(Yaklaşık 120 lira) değerindeki gümüş paralar fiziki olarak ocak ayında satışa sunulacak. Ancak dün itibarıyla Swissmint'in internet sitesi üzerinden ön satışa sunuldu. Gelen yoğun ilgi üzerine dün sitede aksaklıklar yaşandı. Swissmint CEO'su Marius Haldimann konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Talep beklentilerimizi aştı. Site kilitlendi" ifadelerini kullandı.

ALTINA DA BASILACAK

Federer'in yüzünün yer aldığı paraların değeri 20 frank olsa da 30 franktan satılıyor. Swissmint söz konusu paradan 60 bin adet basmayı planladığını ancak gelen yoğun talep üzerine rakamı 100 bine çıkarmayı planladıklarını duyurdu.

Federer ise parayla ilgili yaptığı açıklamada "Teşekkürler İsviçre, teşekkürler Swissmint. Bu büyük bir onur ve ayrıcalık" dedi. Swissmint mayıs ayında aynı tasarımla altın basılacağını açıkladı.